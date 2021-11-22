Публичность Авакову будет играть только в минус, у него колоссальный антирейтинг — полагает собеседник издания. Золотарёв далее напомнил о репутационных потерях экс-министра.
«Зачем далеко ходить — одна полицейская реформа чего стоит — продажа муляжей американской полиции задорого украинцам. Не говоря уже о таких вещах, как дело Шеремета, которое позорно провалено МВД, история с рюкзаками, покупка вертолетов Airbus: вспоминать и вспоминать. На Авакове клейма негде ставить, он прекрасно это понимает», — сказал эксперт.
Рядовому украинцу в результате реформ Авакова жить стало менее безопасно, заключил Золотарёв.
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