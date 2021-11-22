Если раньше идея руководства Украины во главе с Владимиром Зеленским о том, чтобы СНБО постоянно вводил санкции, была свежа, то теперь украинское общество не воспринимает ее всерьез. Об этом рассказала адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в интервью изданию Украина.ру

Монтян: Писать статьи может кто угодно, в том числе сотрудник ГУР МО © РИА Новости, Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

«Но сейчас это уже вышло в тираж, и все прекрасно понимают, что весь этот кейс со внесением в санкционные списки — это просто зелебобики зарабатывают бабки перед своим окончательным уходом с политической арены. Включая туда всяких барыг, которые отказываются им отстегнуть за не включение в эти списки», — пояснила эксперт.

По ее словам, несколько сотен исков поступило в суды Украины, где люди оспаривают свое включение в эти санкционные списки. И скоро это количество, естественно, закономерным путем перейдет в качество.

Что касается людей, находящихся в Крыму, и для самого крымского СИЗО, то эту ситуацию можно прокомментировать старым еврейским анекдот — «когда меня здесь нет — вы можете меня даже избить», считает Монтян.

Собеседница издания добавила, что было бы здорово, если крымские власти в ответ наложили бы санкции на недвижимость Зеленского в Ливадии, «это была бы достойная ответочка, все бы посмеялись».

Полностью интервью можно прочитать здесь.