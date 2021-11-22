Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических санкций в отношении должностных лиц и компаний в России. В санкционные списки попали судьи местных судов в Крыму, сотрудники республиканской прокуратуры и регионального управления ФСБ, а также члены территориальных избирательных комиссий в РК и Севастополе на прошедших в сентябре выборах в Госдуму. Он также ввел санкции в отношении симферопольского СИЗО №1.
«Но сейчас это уже вышло в тираж, и все прекрасно понимают, что весь этот кейс со внесением в санкционные списки — это просто зелебобики зарабатывают бабки перед своим окончательным уходом с политической арены. Включая туда всяких барыг, которые отказываются им отстегнуть за не включение в эти списки», — пояснила эксперт.
По ее словам, несколько сотен исков поступило в суды Украины, где люди оспаривают свое включение в эти санкционные списки. И скоро это количество, естественно, закономерным путем перейдет в качество.
Что касается людей, находящихся в Крыму, и для самого крымского СИЗО, то эту ситуацию можно прокомментировать старым еврейским анекдот — «когда меня здесь нет — вы можете меня даже избить», считает Монтян.
Собеседница издания добавила, что было бы здорово, если крымские власти в ответ наложили бы санкции на недвижимость Зеленского в Ливадии, «это была бы достойная ответочка, все бы посмеялись».
Полностью интервью можно прочитать здесь.