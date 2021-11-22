Проседание рейтинга Владимира Зеленского необратимо, и закономерно. И это еще не самый плохой промежуточный вариант для президента Украины. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский возглавил антирейтинг политиков Украины. Ранее Зеленский уклончиво ответил на вопрос, готов ли он баллотироваться на второй срок. Он заявил, что хочет еще «некоторые вещи закончить». Также он заверил в интервью, что если не сможет закончить войну в Донбассе, значит, его должен сменить другой человек.

Впереди отопительный сезон, к которому страна полностью не готова. Нет ни запасов угля, ни избыточных запасов газа, и люди еще не начали получать космические платежки, указал эксперт.

«В стране масштабная эпидемия с короной. И на востоке предельно непонятная ситуация. Т. е. текущий рейтинг Зеленского — а он уже упал ниже психологической отметки в 20% — это еще даже не настоящее падение, а только пристрелка», — констатировал Лесев.

Впервые Зеленский стал лидером антирейтинга среди украинских политиков. Он сумел сделать невозможное и опередил Петра Порошенко по этому показателю. Треть избирателей не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах, уточнил журналист.

По сути, это уже приговор его хотелке переизбраться на второй срок, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.