Чтобы выйти из напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада, НАТО необходимо остановить провокации у границ России. Об этом сказал пресс-секератрь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» 21 ноября

Украина хочет «сотворить еще одну беду» для себя и Европы – Песков © пресс-служба президента Украины

«НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ», — заявил Песков.

Помимо этого, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями. Таким образом Запад «окрыляет Украину на безумные действия», а именно попытку силовым способом решить конфликт в Донбассе, указал Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что США недавно участвовали в совместных учениях с Украиной на Черном море, но при этом обвиняют Россию в «необычной военной активности» на своей территории.