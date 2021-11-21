По словам Пескова, в западных СМИ искусственно нагнетается истерика вокруг Украины, при этом обвинения в «необычной военной активности» России звучат от США, которые тем временем «пригнали свои вооруженные силы из-за океана».
Вашингтон действует нелогично и неприлично, указал пресс-секретарь российского президента.
«(Украина добивается того, чтобы. — ред.) сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе… И добивается она этого, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море — американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», — сказал Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что подобные действия Киева могут повлечь самые серьезные последствия.
Также он призвал США и НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями».
Ранее в американских СМИ зазвучали обвинения России в стягивании войск к границам Украины. В частности, в эфире телеканала CBS News заявили, что «вторжения на Украину» стоит ждать с началом холодов.
В Кремле отметили, что перемещение российских войск по территории страны не несет ни для кого угрозы.