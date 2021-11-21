Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 20 ноября предложил странам ЕС использовать украинские хранилища как хаб для хранения газа, передает пресс-служба ведомства

Алексея Миллера, объемы прокачки газа через Украину после ввода в эксплуатацию всех обходных газопроводов составит порядка 10 млрд кубометров.

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211115/1032664429.htmlПо словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, объемы прокачки газа через Украину после ввода в эксплуатацию всех обходных газопроводов составит порядка 10 млрд кубометров. По словам главы «Газпрома», объемы прокачки газа через Украину после ввода в эксплуатацию всех обходных газопроводов составит порядка 10 млрд кубометров.

«Укртрансгаз» ускорил порезку ГТС Украины на металлолом: в ноябре продано больше, чем за 10 месяцев © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

Он назвал энергетический кризис в Европе «искусственно созданным» и призвал страны ЕС совместно вырабатывать подходы, чтобы не допустить таких кризисных ситуаций в будущем.

«Мы предложили Европе одно из возможных решений по обеспечению необходимыми ресурсами, которое поможет стабилизировать цены. Речь идет о региональной энергетической инициативе. Мы предлагаем использовать украинские хранилища как хаб для хранения газа», — сказал Галущенко.

Также в пресс-службе Минэнерго Украины отметили, что общая мощность газохранилищ на материковой части Украины составляет 30,95 млрд кубометров и является самой большой в Европе.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока — 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, объемы прокачки газа через Украину после ввода в эксплуатацию всех обходных газопроводов составят порядка 10 млрд кубометров.