Власти Польши готовы полностью закрыть границу с Белоруссией. Об этом 21 ноября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас, передает РИА Новости

«Мы готовы закрывать новые переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление», — заявил Моравецкий.

Белоруссия признала 65 человек «потерпевшими» в результате действий Польши © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA/Handout

Сейчас на границе Белоруссии и Польши закрыт только погранпункт «Кузница». Возле него разбили лагерь мигранты, которые рассчитывают нелегально прорваться в страны Евросоюза.

В комментарии РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что Белоруссии закрытие границы с Польшей уже ничем не грозит, потому что она и так находится в изоляции. Однако, указал он, это еще сильнее подтолкнет ее к России. Кроме того, закрытие Польшей границы ударит по таким участникам рынка, как Китай, отметил Безпалько.