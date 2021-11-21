«Мы готовы закрывать новые переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление», — заявил Моравецкий.
По словам премьера Польши, все будет зависеть от действий властей Белоруссии. Он заявил, что Варшава дает Минску «шанс вернуть мигрантов» в страны их происхождения.
Сейчас на границе Белоруссии и Польши закрыт только погранпункт «Кузница». Возле него разбили лагерь мигранты, которые рассчитывают нелегально прорваться в страны Евросоюза.
В комментарии РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что Белоруссии закрытие границы с Польшей уже ничем не грозит, потому что она и так находится в изоляции. Однако, указал он, это еще сильнее подтолкнет ее к России. Кроме того, закрытие Польшей границы ударит по таким участникам рынка, как Китай, отметил Безпалько.