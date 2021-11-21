Президентский срок главы Украины Владимира Зеленского подходит к концу в 2024 году. До наступления этого года Зеленский должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом он рассказал в интервью украинскому каналу «Голос Правды»

Споры славянских стран должны разрешиться между собой, полагает эксперт. Беженцы уже пугают простых немцев - Рар © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

«Самое правильное — если бы уже в 2022-м году состоялась встреча Путина и Зеленского. Украине для этого не нужны никакие западные [представители]: что они здесь могут посоветовать? Лидер такой большой и знатной страны, как Украина, должен иметь самоуверенность, как мне кажется, и политическую волю, и силу идти разговаривать со своим восточным соседом. Ну, пусть будет неприятный разговор; ну, пусть они вначале ни о чём не договорятся, но хотя бы попытаются», — сказал Рар.

Вмешательство третьих сил в конфликт между пророссийскими силами и Украиной не приводит к конструктивным исходам, заключил эксперт.

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