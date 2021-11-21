Германия больше не в состоянии приютить миллион беженцев, как это было шесть лет назад. Об этом немецкий политолог Александр Рар рассказал в интервью украинскому каналу «Голос Правды»

Ранее сообщалось, что немецкая газета Bild опубликовала материал о ситуации на польско-белорусской границе, озаглавленный фразой «Danke, Polen!» (Спасибо, Польша! — ред.) Рар рассказал о рисках вооруженного конфликта на границе Белоруссии и Польши © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Такая страна, как Германия, не в состоянии взять ещё один миллион беженцев и приютить, как это было шесть лет назад… Пугает противостояние Польши против России и Беларуси; к Польше присоединяется Великобритания — там идёт бряцание оружием; структуры НАТО укрепляются на восточных границах Европейского Союза. Конечно, Россия и Беларусь тоже не смотрят на это сквозь пальцы и будут туда подтягивать своё вооружение», — сказал Рар.

Обстановка на польско-белорусской границе более угрожающая, чем во времена Холодной войны, отметил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.