Миграционный кризис на польско-белорусской границе и эскалация в Донбассе тревожат германское руководство и простых жителей Германии. Об этом в интервью украинского канала «Голос Правды» рассказал политолог Александр Рар

Отвечая на вопрос о том, что сейчас тревожит Германию в период транзита власти, Рар перечислил проблемы Европы и отметил неразрешённость украинского конфликта. Рар рассказал о рисках вооруженного конфликта на границе Белоруссии и Польши © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Тревожит сейчас вся обстановка в Европе. Я не думаю, что будет война, но я не вижу никаких продвижений в сторону мира, в сторону какой-то договорённости, какого-то нового взаимопонимания, новой политики разрядки, построения общей системы безопасности. Всего этого нет, и никто об этом не хочет говорить. И это страшно, и это пугает», — сказал Рар.

Ранее в СМИ сообщалось, что Великобритания отправила ограниченный войсковой контингент на польско-белорусскую границу, указывая в качестве основания помощь польским пограничникам.

Полностью интервью можно прочитать здесь.