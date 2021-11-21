Отвечая на вопрос о том, сколько в украинских силовых структурах симпатизирующих Донбассу людей, Прозоров рассказал о «липовых» участниках военных действий со стороны Киева.
«Официально считаются участниками боевых действий свыше 400 тыс. человек, но из них где-то 100 тыс. — это те, кого метко называли «военными туристами». Я был свидетелем, когда люди приезжали на несколько часов в зону АТО, просто ставили в командировочные удостоверения штампы «Сектор «М» АТО — прибыл/убыл» и уезжали», — сказал Прозоров.
Основным назначением «туристов» является мирный город Мариуполь, пояснил эксперт.
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