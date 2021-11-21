Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака почтил память украинцев, погибших во время «революции достоинства». Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба президента Украины

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«В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Установив лампадки, присутствующие почтили память павших активистов минутой молчания», — говорится на сайте.

Ранее Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с поздравлением в День достоинства в своих соцсетях. Он заявил, что теперь украинцы свободны, хотя заплатили за свободу большую цену.