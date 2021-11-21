Зеленский установил лампадку и возложил цветы возле креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Там же состоялся молебен.
«В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Установив лампадки, присутствующие почтили память павших активистов минутой молчания», — говорится на сайте.
Ранее Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с поздравлением в День достоинства в своих соцсетях. Он заявил, что теперь украинцы свободны, хотя заплатили за свободу большую цену.