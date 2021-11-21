Совместный центр Турции и Украины по постройке и обслуживанию Байрактаров планируется построить в Киевской области.
По словам гендиректора турецкой компании Халука Байрактара, «работы движутся к подписанию контракта, после чего центр будет построен очень быстро».
В этом центре также планируется обучать украинских военных применять беспилотники Bayraktar в боевых условиях.
«Земля под этот проект уже приобретена», — заявил Байрактар.
По словам главы компании Baykar, Украина имеет право применять купленные у Турции ударные дроны так, как она считает нужным.
В октябре Минобороны Украины опубликовало кадры боевого применения беспилотника Bаyraktar в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ используют ударные беспилотники «исключительно в оборонительных целях».
На сайте президента появилась петиция с просьбой переименовать Байрактары в честь Бандеры.