Турция и Украина близки к заключению контракта о постройке на Украине центра по тестированию, обучению и техническому обслуживанию Bayraktar TB2 и предприятия по исследованию, модернизации и производству беспилотников. Об этом заявил генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар, сообщил на днях портал Defense Express

Военный обозреватель Артамонов подробно рассказал о российском ответе на «Байрактары» © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

По словам гендиректора турецкой компании Халука Байрактара, «работы движутся к подписанию контракта, после чего центр будет построен очень быстро».

В этом центре также планируется обучать украинских военных применять беспилотники Bayraktar в боевых условиях.

«Земля под этот проект уже приобретена», — заявил Байрактар.

По словам главы компании Baykar, Украина имеет право применять купленные у Турции ударные дроны так, как она считает нужным.

В октябре Минобороны Украины опубликовало кадры боевого применения беспилотника Bаyraktar в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ используют ударные беспилотники «исключительно в оборонительных целях».

На сайте президента появилась петиция с просьбой переименовать Байрактары в честь Бандеры.