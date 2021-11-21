Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Facebook 21 ноября поздравил украинцев с годовщиной событий на майдане 2014 года

«Мы отмечаем сегодня День достоинства (укр. "гiдность". — Ред.) и свободы. Праздник, который показывает, что для нас достоинство и свобода — это праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух — тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит свой народ — тогда бывает слишком громко», — сказал Зеленский.

«Не Зеленский». Киевский эксперт о том, кто на самом деле решил захватить Старомарьевку © Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України

«Никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное — что это никому не удалось и никогда не удастся», — добавил Зеленский.

Празднование Дня достоинства и свободы на Украине было установлено в 2014 году. Отмечается 21 ноября, в годовщину начала «оранжевой революции» 2004 года и начала Евромайдана в 2014 году.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.