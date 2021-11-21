Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября в Twitter поздравил своего американского коллегу Джо Байдена с 79-летием

Павел Кожевников: Вряд ли Байден сможет решить проблемы Украины без участия скользкого Зеленского © Facebook, Pavel Kozhevnikov

«Самые теплые поздравления с днем рождения Джо Байдену, верному другу Украины. Желаю крепкого здоровья, сил и успехов. Мы гордимся тем, что вместе отстаиваем свободу, мир и процветание наших народов», — написал Зеленский.

В комментариях президента Украины раскритиковали за игнорирование более насущных вопросов, в частности провала операции с «ЧВК Вагнера».

Также над Зеленским посмеялись, указав, что экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко успел поздравить Джо Байдена на три часа раньше.

Ранее на Украине закрыли уголовные дела по «пленкам Деркача» о записях разговоров экс-президента Петра Порошенко и бывшего тогда вице-президентом США Джо Байдена.