Разведка США считает, что Россия готовится к «вторжению» на территорию Украины с наступлением морозов, сообщил 20 ноября телеканал CBS News

Кулеба прокомментировал новости о переброске британских спецназовцев на Украину © REUTERS, Leah Millis

«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — заявили в эфире телеканала CBS News со ссылкой на «информированные источники».

Ранее аналогичное мнение опубликовали в газете New York Times со ссылкой на официальных лиц США и Европы. Также ряд американских СМИ, например Politico и Washington Times, заявили о стягивании российских войск к границам Украины.

Президент России Владимир Путин назвал подобные заявления алармистскими. В Кремле также отмечали, что Россия может перемещать войска по своей территории на свое усмотрение, а заявления об «агрессии РФ» лишь предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российской границы.