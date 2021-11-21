В сообщении отметили, что «вторжение России все ближе, по мере того, как погода становится холоднее», и в Европе должны к этому приготовиться.
«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — заявили в эфире телеканала CBS News со ссылкой на «информированные источники».
Ранее аналогичное мнение опубликовали в газете New York Times со ссылкой на официальных лиц США и Европы. Также ряд американских СМИ, например Politico и Washington Times, заявили о стягивании российских войск к границам Украины.
Президент России Владимир Путин назвал подобные заявления алармистскими. В Кремле также отмечали, что Россия может перемещать войска по своей территории на свое усмотрение, а заявления об «агрессии РФ» лишь предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российской границы.