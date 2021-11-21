Лерос назвал свой жест в сторону Зеленского импульсивным поступком.
«Я считаю, что это надо рассматривать в контексте тех событий, которые происходили до: потому что когда мне неоднократно выключали микрофон, не давали критиковать Зеленского, офис президента, Ермака… Но я бы хотел чуть-чуть разделить: это было показано не как институции президента Украины, это было адресовано лично Зеленскому и Ермаку как отдельно гражданину Украины», — пояснил депутат.
В начале ноября во время своего выступления в Верховной Раде Гео Лерос назвал Владимира Зеленского «главным предателем в стране». Спикер Рады Руслан Стефанчук отключил ему микрофон. В ответ Лерос показал Зеленскому и Ермаку средний палец.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Леросу обвинение в хулиганстве. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Сам Лерос заявляет, что Зеленский преследует его за критику, и намерен обжаловать приговор.