Внефракционный депутат Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос в эфире «5 канала» заявил, что неприличным жестом хотел оскорбить не институт власти Украины, а лично президента Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака

«По приказу Зеленского»: Лерос нашел в машине трекер слежки © Telegram-канал «Политика страны»

«Я считаю, что это надо рассматривать в контексте тех событий, которые происходили до: потому что когда мне неоднократно выключали микрофон, не давали критиковать Зеленского, офис президента, Ермака… Но я бы хотел чуть-чуть разделить: это было показано не как институции президента Украины, это было адресовано лично Зеленскому и Ермаку как отдельно гражданину Украины», — пояснил депутат.

В начале ноября во время своего выступления в Верховной Раде Гео Лерос назвал Владимира Зеленского «главным предателем в стране». Спикер Рады Руслан Стефанчук отключил ему микрофон. В ответ Лерос показал Зеленскому и Ермаку средний палец.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Леросу обвинение в хулиганстве. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Сам Лерос заявляет, что Зеленский преследует его за критику, и намерен обжаловать приговор.