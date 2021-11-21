Президент Украины Владимир Зеленский все еще держится наплаву просто потому, что он в глазах большого процента людей все еще безальтернативен. Об этом рассказала адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в интервью изданию Украина.ру

Монтян: Команда Зеленского первой будет развешена на столбах вдоль Крещатика © кадр из видео Украина.ру Петр Порошенко уже много лет вызывает отвращение у общества, но никого нового на горизонте пока что не появилось.

«Наши олигархи сейчас в поисках новой Голобородьки. Они ищут, творят, выдумывают, пробуют. И как только хоть что-то более-менее удобоваримое нарисуется на горизонте, зелебобики рухнут в самую пропасть. Они и так уже очень сильно рухнули. Сам Зелебобик просел за последние несколько недель на более, чем 5%. Это очень серьезно, его реальный рейтинг действительно 24-25%, и то, исключительно за счет его безальтернативности», — категорична Монтян.

Но сама команда Зеленского уже набрала такой багаж народной ненависти, что исключительно вопрос времени, когда они рухнут окончательно вниз, и не факт, что им не будет грозить уголовная ответственность, заключила собеседница издания.

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