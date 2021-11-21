России на «черные списки» артистов, созданием которых занимается Украины, должна отвечать более чем зеркально. Об этом рассказал звездный продюсер из Днепропетровска, работавший с группой «Тату», Филиппом Киркоровым и «Smash!!» Леонид Дзюник в интервью изданию Украина.ру

«В психбольнице открылись все двери»: экс-продюсер Киркорова и «Тату» прокомментировал звездный «развод» Украины с Россией © Антон Ростовский

Эксперт отметил, что несмотря на политическую ситуацию, россияне все равно хорошо относятся к Украине, а российские режиссеры продолжают снимать украинских артистов вроде Ады Роговцевой, которая потом войну в Донбассе спонсирует на свои гонорары.

«Я считаю, что оставлять черный список без ответа нельзя. Ведь пока они нас объявляют агрессорами и всячески гадят, а мы продолжаем с ними дружить и помогать им газом, так они так и будут вести себя неадекватно», — категоричен Дзюник.

Советский Союз все Украине оставил, все, что было построено всей страной, а они продолжают гадить и искать каких-то виноватых в своей глупости, поэтому на «черные списки» нужно реагировать более чем зеркально, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.