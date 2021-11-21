Ранее в Верховной Раде инициировали законопроект, предусматривающий 10-летнее вето на въезд в страну артистам за «неправильную» политическую позицию. В настоящее время этот срок составляет 3 года.
Эксперт отметил, что несмотря на политическую ситуацию, россияне все равно хорошо относятся к Украине, а российские режиссеры продолжают снимать украинских артистов вроде Ады Роговцевой, которая потом войну в Донбассе спонсирует на свои гонорары.
«Я считаю, что оставлять черный список без ответа нельзя. Ведь пока они нас объявляют агрессорами и всячески гадят, а мы продолжаем с ними дружить и помогать им газом, так они так и будут вести себя неадекватно», — категоричен Дзюник.
Советский Союз все Украине оставил, все, что было построено всей страной, а они продолжают гадить и искать каких-то виноватых в своей глупости, поэтому на «черные списки» нужно реагировать более чем зеркально, заключил собеседник издания.
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