Ранее верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС примет новый пакет целевых персональных санкций против Минска. О переговорах Москвы и Брюсселя по поводу ситуации в Белоруссии и Украине рассказал в интервью Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Функционеры Евросоюза не хотят вести прямые переговоры с Белоруссией по поводу миграционного кризиса, и предпочитают обращаться к России, пояснил эксперт. Мигранты на белорусско-польской границе устроили драку из-за дров © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA

«А Евросоюз так и говорит. «Это ваш союзник, вправьте ему мозги». Мы тоже говорим Евросоюзу: «Украина — это ваш союзник, вправьте ему мозги». Они говорят: «Мы не можем». Так и мы не можем. Потому что у Лукашенко свои требования к Евросоюзу», — описал ситуацию Ищенко.

Позиции сторон — Минска и Брюсселя — диаметрально противоположные и достигнуть докризисного статуса-кво, как того требует президент Белоруссии Александр Лукашенко, невозможно, подчеркнул Ищенко.

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