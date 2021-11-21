Функционеры Евросоюза не хотят вести прямые переговоры с Белоруссией по поводу миграционного кризиса, и предпочитают обращаться к России, пояснил эксперт.
«А Евросоюз так и говорит. «Это ваш союзник, вправьте ему мозги». Мы тоже говорим Евросоюзу: «Украина — это ваш союзник, вправьте ему мозги». Они говорят: «Мы не можем». Так и мы не можем. Потому что у Лукашенко свои требования к Евросоюзу», — описал ситуацию Ищенко.
Позиции сторон — Минска и Брюсселя — диаметрально противоположные и достигнуть докризисного статуса-кво, как того требует президент Белоруссии Александр Лукашенко, невозможно, подчеркнул Ищенко.
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