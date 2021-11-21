Черный список артистов - это уникальное явление только одного «чокнутого государства». Нигде в мире и правда ничего подобного нет, тем более черных списков на артистов. Это нонсенс. Об этом рассказал звездный продюсер из Днепропетровска, работавший с группой «Тату», Филиппом Киркоровым и «Smash!!» Леонид Дзюник в интервью изданию Украина.ру

«В психбольнице открылись все двери»: экс-продюсер Киркорова и «Тату» прокомментировал звездный «развод» Украины с Россией © Антон Ростовский

Эксперт подчеркнул, что на Западе невозможно представить ситуацию, когда певец Рики Мартин приезжает с выступлением в Великобританию или Аргентину, его спрашивают: «А чьи Фолклендские или Мальвинские острова?», и если он отвечает, что Аргентины, то его не пускают в Великобританию и наоборот.

«А на Украине… знаете есть такое слово… содомия. Это вот не про ориентацию, а про сознание людей у власти и всего государства. Содомия — вот что реально происходит на Украине», — категоричен Дзюник.

Чего хочет добиться Украина подобными запретами — это вопрос, не имеющий никакого ответа, потому что любой трезво мыслящий человек не сможет ответить, чего же хочет Украина, не пуская артистов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.