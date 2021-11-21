Ранее в Верховной Раде инициировали законопроект, предусматривающий 10-летнее вето на въезд в страну артистам за «неправильную» политическую позицию. В настоящее время этот срок составляет 3 года.
Эксперт подчеркнул, что на Западе невозможно представить ситуацию, когда певец Рики Мартин приезжает с выступлением в Великобританию или Аргентину, его спрашивают: «А чьи Фолклендские или Мальвинские острова?», и если он отвечает, что Аргентины, то его не пускают в Великобританию и наоборот.
«А на Украине… знаете есть такое слово… содомия. Это вот не про ориентацию, а про сознание людей у власти и всего государства. Содомия — вот что реально происходит на Украине», — категоричен Дзюник.
Чего хочет добиться Украина подобными запретами — это вопрос, не имеющий никакого ответа, потому что любой трезво мыслящий человек не сможет ответить, чего же хочет Украина, не пуская артистов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.