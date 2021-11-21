Транзит российского газа через территорию Украины в любом случае будет проходить до 2024 года. Другое дело, что там идет мизер из того, что хочет Украина. А вот как Владимир Зеленский будет решать на будущее этот вопрос, об этом не знает он сам. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев

Журналист уточнил, что Зеленский может в Штатах представить «программу трансформации Украины» на космическую сумму в 277 миллиардов долларов, а затем вдруг выяснится, что подобного плана даже в едином документе не существует.

«Например, Зеленский в Глазго договаривался с эмиром Катара о транспортировке сжиженного газа, и это когда в Украине нет ни одного терминала для его доставки. В общем, человек в своем роде уникальный, и думаю, решение транзита российского газа будет тоже уникальным», — указал Лесев.

Собеседник издания полагает, что это будет какое-то компромиссное решение Запада и России, которое у Зеленского затем объявят выдающейся перемогой, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.