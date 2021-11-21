Эксперт отметил, что Зеленский живет в параллельной реальности, и как у него происходят решения задач, понять трудно.
Журналист уточнил, что Зеленский может в Штатах представить «программу трансформации Украины» на космическую сумму в 277 миллиардов долларов, а затем вдруг выяснится, что подобного плана даже в едином документе не существует.
«Например, Зеленский в Глазго договаривался с эмиром Катара о транспортировке сжиженного газа, и это когда в Украине нет ни одного терминала для его доставки. В общем, человек в своем роде уникальный, и думаю, решение транзита российского газа будет тоже уникальным», — указал Лесев.
Собеседник издания полагает, что это будет какое-то компромиссное решение Запада и России, которое у Зеленского затем объявят выдающейся перемогой, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.