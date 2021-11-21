Вряд ли идея о захвате Старомарьевки была именно инициатива Офиса президента Украины. Вполне возможно, что инициатива исходила от главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев

Эксперт отметил, что в националистической среде генерал Залужный сейчас очень сильно почитается, и именно он, а не Министр обороны или Зеленский, взял на себя ответственность за применение «Байрактара» в зоне конфликта.

«Залужный, кстати, на днях к себе в советники взял небезызвестного в России Дмитрия Яроша. А Ярош, напомню, еще в 19-м грозился повесить Зеленского на дереве, если тот сдаст интересы Украины. Это я все к тому, что далеко не уверен, что из Офиса четко контролируют ситуацию в зоне ООС», — уточнил Лесев.

Что касается захваченного села в серой зоне, то это увязывается опять же в идеологическую концепцию Порошенко, которая проводилась всю минувшую пятилетку, и которая теперь окучивается командой Зеленского: А) это перемога, б) это информационное событие, которое перебивает остальные негативные шлейфы в информационном пространстве, в) а вдруг начнется обострение, Европа ужаснется и прикроет «Северный поток — 2», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.