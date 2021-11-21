Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане. Киев официально не подтвердил информацию.
Эксперт отметил, что в националистической среде генерал Залужный сейчас очень сильно почитается, и именно он, а не Министр обороны или Зеленский, взял на себя ответственность за применение «Байрактара» в зоне конфликта.
«Залужный, кстати, на днях к себе в советники взял небезызвестного в России Дмитрия Яроша. А Ярош, напомню, еще в 19-м грозился повесить Зеленского на дереве, если тот сдаст интересы Украины. Это я все к тому, что далеко не уверен, что из Офиса четко контролируют ситуацию в зоне ООС», — уточнил Лесев.
Что касается захваченного села в серой зоне, то это увязывается опять же в идеологическую концепцию Порошенко, которая проводилась всю минувшую пятилетку, и которая теперь окучивается командой Зеленского: А) это перемога, б) это информационное событие, которое перебивает остальные негативные шлейфы в информационном пространстве, в) а вдруг начнется обострение, Европа ужаснется и прикроет «Северный поток — 2», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.