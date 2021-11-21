У Петра Порошенко есть одно достоинство, которое перерастает в его же ключевой недостаток. Его избиратели — это секта расистов и националистов, которые, сбиваясь в стаю, ведут себя невыносимо для любого нормального человека, который даже далек от политики. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Реинкарнация Порошенко в стране Зеленского вполне возможна © Facebook, Игорь Лесев

«Но и минус Порошенко — большинству украинцев такое блюдо второй раз продать не получится. В 14-м Порошенко во многом повезло. Во-первых, он тогда еще не был и близко таким публично сумасшедшим. Напротив, на его фоне контрастировали более радикальные националисты от Арсения Яценюка до Андрея Парубия. А во-вторых, «ватная» Украина на тех выборах была разгромлена и фактически избирательные участки проигнорировала. Т. е. в тот момент Порошенко удачно вынырнул для самого себя и словил тот свой единственный исторический джекпот», — пояснил Лесев.

Однако реальность сегодня такова, что Зеленский и Порошенко имеют два самых высоких рейтинга, полностью исключать реинкарнацию Порошенко в стране Зеленского нельзя, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.