И их достаточно много, чтобы считаться с фактором Порошенко, и чтобы они могли регулярно присутствовать в публичной политике на уровне Рады, более того, именно их идеологическая повестка и определяет весь вектор движения постмайданной Украины, подчеркнул эксперт.
«Но и минус Порошенко — большинству украинцев такое блюдо второй раз продать не получится. В 14-м Порошенко во многом повезло. Во-первых, он тогда еще не был и близко таким публично сумасшедшим. Напротив, на его фоне контрастировали более радикальные националисты от Арсения Яценюка до Андрея Парубия. А во-вторых, «ватная» Украина на тех выборах была разгромлена и фактически избирательные участки проигнорировала. Т. е. в тот момент Порошенко удачно вынырнул для самого себя и словил тот свой единственный исторический джекпот», — пояснил Лесев.
Однако реальность сегодня такова, что Зеленский и Порошенко имеют два самых высоких рейтинга, полностью исключать реинкарнацию Порошенко в стране Зеленского нельзя, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.