За прошлый год силы НАТО осуществили около тысячи тренировочных вылетов по контуру Крыма, в том числе во время учений «Defender-2021». О российском ответе на провокации Альянса рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель Александр Артамонов

Чёрное море закрыто военно-воздушным присутствием блока НАТО. Преградой на пути экспансии Альянса является конвенция Монтрё о статусе Босфорских проливов, но НАТО планирует использовать возможности черноморских стран для её обхода. Путин: бомбардировщики НАТО выходят за «красные линии» © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Да, с кораблями у них незадача, потому что конвенцию никак не удается обойти, но они будут максимально использовать страны, входящие в НАТО, которые могут стать базой для атомных бомб…В этом смысле происходит наращивание военного присутствия НАТО и это должно волновать», — сказал Артамонов.

Эксперт рассказал о новой тактике пресечения западных провокаций, опробованной во время учений Альянса.

«Во время учений «Defender-2021» мы наблюдали новую тактику, которую отработали наши моряки. Она называется «встречные маневры». Когда маневры НАТО стали приобретать более агрессивный характер, наши моряки стали симулировать бой, при котором самого боя не происходит, но все на грани столкновения», — сообщил эксперт.

Российские военные в сложившихся обстоятельствах должны озаботиться патрулированием Мексиканского залива, заключил Артамонов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.