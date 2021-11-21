Мировая война может случиться из-за того, что кто-то может посчитать, что его обгонят настолько существенно в технологическом и торговом плане, если он не ударит по промышленному потенциалу соседа, пока еще более-менее силен. Об этом рассказал политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Михаила Хазина о том, что из всех депрессий и рецессий человечество выходило при помощи войны, так как все цифры показывают, что мировые конфликты случались на этапе роста. И Вторая мировая война как раз началась после восстановительного роста — после Великой депрессии.

«Возможности большого роста и создают условия для конфликта. Другое дело, что наличие ядерного оружия и другие последствия снижают вероятность войны. Хотя находятся умельцы, которые пишут доклады, что применение ядерного оружия — это не апокалипсис», — подчеркнул Дробницкий.

Конкретно сегодня нет оснований для войны-войны, это возможно будет только с восстановительным ростом, и когда новые технологии будут готовы ко внедрению в производство, заключил собеседник издания.

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