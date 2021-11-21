Вопросы ослабления санкций и признания легитимности белорусского президента, скорее всего, не составят повестки переговоров между ЕС и Белоруссией, переговоры ограничатся гуманитарными вопросами, считает руководитель белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт напомнил, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель является фигурой, уходящей из большой политики, и только поэтому могла позволить себе переговоры с «нерукопожатным» в Брюсселе президентом Александром Лукашенко.

«Она может выступить посредником, но не более. Вряд ли кто-то достоверно знает, какие политические требования президент Беларуси выдвинул в разговоре с Меркель. Но можно предположить, что белорусскую сторону интересует прежде всего снятие санкций.

Что касается вопроса легитимности последних президентских выборов, то белорусскую правящую элиту эта проблема вряд ли беспокоит, ведь ни один из плебисцитов суверенной Беларуси Запад не признал, и мы с этим как-то жили. Вероятно, пока разговор идет только о том, чтобы сесть за стол переговоров с гуманитарной повесткой», — сказал Лущ.

Говорить о разрешении проблемы с мигрантами и неких договорённостях Брюсселя с Минском не приходится, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.