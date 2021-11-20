Кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, размещение военных НАТО на Украине, задержка сертификации «Северного потока-2», турецкий «Великий Туран» под эгидой Великобритании - части большого антироссийского фронта, считает политический аналитик Евгений Сатановский

Собеседник издания убеждён, что война с Западом неизбежна, и все антироссийские акции стран НАТО направлены на подготовку к ней.

«Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, насколько у нас есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских, насколько всё это будет готово к использованию и так далее», — сказал Сатановский.

Эксперт отметил исключительную роль Великобритании в антироссийских планах Запада.

«Британцы были везде в этом мире — в Крымскую войну Британия воевала против нас, и на Белом море, и на Балтике, и на Курилах. Более того, в Крыму закопано, насколько я помню, более 22 тысяч англичан. Наверное, им хочется повторить. Более полтораста лет прошло, имеют право», — рассказал эксперт.

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