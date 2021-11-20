Задержки в сертификации «Северного потока-2» и эскалация в Донбассе - часть одной антироссийской игры, которая может привести европейские страны к холодной зиме, считает политический аналитик Евгений Сатановский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее в СМИ сообщалось, что Германия временно приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за бюрократических препятствий — идёт переоформление части компании в германскую юрисдикцию. Bloomberg не верит, что немецкие экоактивисты способны остановить «Северный поток-2 © РИА Новости, Шерри Парди / Перейти в фотобанк

«Какая разница — одна это игра или нет? Вот, говорят что до лета "Северный поток-2" запускать не будет никто. Ну отлично! «Мёрзни-мёрзни, волчий хвост». Путин очень правильно сказал — хорошо, люди собираются выморозить пол-Европы, никаких проблем», — сказал Сатановский.

Ранее в эфире программы Владимира Соловьёва Сатановский заявил, что учитывая антироссийские действия Запада не имеет значения, когда именно сертифицируют «Северный поток-2».

Полностью интервью можно прочитать здесь.