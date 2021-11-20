Ранее в СМИ сообщалось, что Германия временно приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за бюрократических препятствий — идёт переоформление части компании в германскую юрисдикцию.
«Какая разница — одна это игра или нет? Вот, говорят что до лета "Северный поток-2" запускать не будет никто. Ну отлично! «Мёрзни-мёрзни, волчий хвост». Путин очень правильно сказал — хорошо, люди собираются выморозить пол-Европы, никаких проблем», — сказал Сатановский.
Ранее в эфире программы Владимира Соловьёва Сатановский заявил, что учитывая антироссийские действия Запада не имеет значения, когда именно сертифицируют «Северный поток-2».
Полностью интервью можно прочитать здесь.