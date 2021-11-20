Мигранты, пытающиеся попасть в Германию через Белоруссию и Польшу - в основном курды. Именно курдов в своё время предали США и Польша, выведя войска из Ирака и Сирии, рассказал в интервью Украина.ру политический аналитик Евгений Сатановский

Ранее Сатановский в эфире передачи Владимира Соловьёва заявлял, что ему известен этнический состав беженцев в Белоруссии. Эксперт раскрыл, чем мигранты раздражают простых белорусов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

«В основном это курды из двух конкретных иракских городов. А так — мало ли кто там может быть. На Ближнем и Среднем Востоке мигранты самых разных этнических категорий, точно так же, как из Африки идёт какой угодно конфессиональный и племенной состав мигрантов», — сказал собеседник издания.

Ответственность за этих людей также лежит и на плечах Польше, отметил эксперт. Польские войска были третьими по численности после американских и британских во время вторжения западной коалиции в Ирак Саддама Хуссейна, страну, где компактно проживают курды, напомнил Сатановский.

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