Европа была и будет ханжеским и подлым местом: для еврофункционеров беженцы, прибывающие из Средиземноморья и люди, стремящиеся в Польшу из Белоруссии, обладают разной значимостью. Польша в этом свете выполняет «грязную работу» Брюсселя, рассказал в интервью Украина.ру аналитик Евгений Сатановский

Люди, попадающие в Европу через Средиземное море, попадают в страны старой Европы — Грецию, Италию, Испанию. Там еврочиновники вынуждены скрывать факты плохого обращения с мигрантами. Однако в Белоруссии мигранты «неправильные», и польские силовики вольны обращаться с ними грубо, отметил эксперт. Эксперт раскрыл, чем мигранты раздражают простых белорусов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

«Польским политикам совершенно плевать, что будет с мигрантами, польская полиция и силовики будут действовать так жёстко, как только смогут. Как в Польше и в Прибалтике традиционно поступают со смуглыми людьми, которые говорят на незнакомом им языке, хорошо известно было после войны остаткам местных евреев и цыган», — сказал Сатановский.

Польша вернулась к нацистским истокам, к временам между двумя мировыми войнами, когда та была нацистской страной, заключил собеседник издания.

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