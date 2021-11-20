Люди, попадающие в Европу через Средиземное море, попадают в страны старой Европы — Грецию, Италию, Испанию. Там еврочиновники вынуждены скрывать факты плохого обращения с мигрантами. Однако в Белоруссии мигранты «неправильные», и польские силовики вольны обращаться с ними грубо, отметил эксперт.
«Польским политикам совершенно плевать, что будет с мигрантами, польская полиция и силовики будут действовать так жёстко, как только смогут. Как в Польше и в Прибалтике традиционно поступают со смуглыми людьми, которые говорят на незнакомом им языке, хорошо известно было после войны остаткам местных евреев и цыган», — сказал Сатановский.
Польша вернулась к нацистским истокам, к временам между двумя мировыми войнами, когда та была нацистской страной, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.