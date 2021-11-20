Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, основатель проекта «UkrLeaks» Василий Прозоров дал интервью украинскому оппозиционному проекту «Голос правды». Трансляция состоялась 19 ноября

Прозоров сообщил, что недавно посетил неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и поделился своими впечатлениями.

«Вернулся [оттуда] в конце сентября. Был в Луганске, Донецке и Горловке. Пробыл там достаточно много. Гремело каждый день… Очень много наснимал материала, очень много интервью; познакомился с массой интересных людей», — рассказал он.

Ситуация вокруг Донбасса: проигрывают все © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Добробаты — это, конечно, звери, но больший ущерб мирной инфраструктуре и больше жертв среди гражданского населения прилетело от действий именно армии — то есть от авиации, от артиллерии, от танков. То есть никакой добробат не убил столько людей, сколько убили обычные украинские солдаты. К сожалению, это правда», — сказал Прозоров.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане. Киев официально не подтвердил информацию.