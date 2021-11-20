Соединенные Штаты убеждают союзников в Европе разработать меры по сдерживанию России от нападения на Украину. Об этом 19 ноября сообщило издание The New York Times со ссылкой на предупреждение американских спецслужб

Как утверждают источники газеты, Россия пока не решила, что будет делать якобы со своими войсками вблизи украинской границы. Но в Вашингтоне такие обстоятельства воспринимают серьезно.

Визит министра обороны Украины в США может обернуться войной. Либо локальной, либо масштабной © Twitter, Defence of Ukraine Эврил Хейнс на этой неделе посетила Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении» России на Украину.

В The New York Times заключили, что Россия, согласно данным Центра стратегических и международных исследований, уже якобы направила силы на мыс Опук в Крыму, а также на территорию города Павловск в Воронежской области. Речь идет о танках и ракетных комплексах «Искандер».

Ранее в Сенате США предложили предусмотреть в проекте оборонного бюджета страны введение санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В РФ сообщения о «вторжении» называют необоснованными.