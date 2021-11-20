Как утверждают источники газеты, Россия пока не решила, что будет делать якобы со своими войсками вблизи украинской границы. Но в Вашингтоне такие обстоятельства воспринимают серьезно.
Также в издании обратили внимание на то, что директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе посетила Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении» России на Украину.
В The New York Times заключили, что Россия, согласно данным Центра стратегических и международных исследований, уже якобы направила силы на мыс Опук в Крыму, а также на территорию города Павловск в Воронежской области. Речь идет о танках и ракетных комплексах «Искандер».
Ранее в Сенате США предложили предусмотреть в проекте оборонного бюджета страны введение санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В РФ сообщения о «вторжении» называют необоснованными.