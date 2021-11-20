Странам Запада пора привыкнуть к тому, что Россия – это не слабое государство, которому можно навязать свое мнение. Президент РФ Владимир Путин наоборот заставил Европу и США жить по своим правилам, говорится в статье The Wall Street Journal, опубликованной 19 ноября

Авторы отмечают, что Путин модернизировал российскую армию, улучшил условия международной торговли энергоносителями, окружил Россию кольцом дружественных стран и подал НАТО сигнал о том, что ждет от него отказа от политики расширения на Восток.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене», — говорится в статье.

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Авторы также напомнили, что в 2077 году Запад не отнесся всерьез к требованиям российского лидера, озвученным на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда они пообещали Украине и Грузии членство в НАТО, но менее чем через год Грузия напала на Южную Осетию.

Ранее в Сенате США предложили предусмотреть в проекте оборонного бюджета страны введение санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В РФ сообщения о «вторжении» называют необоснованными.