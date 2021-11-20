Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов назвал «бредом сивой кобылы» статью для Bloomberg о «гарантированном уничтожении» проекта газопровода «Северный поток-2» в случае «полномасштабного нападения» России на Украину. Об этом 19 ноября сообщают «Известия»

Ранее в Bloomberg был опубликован материал, подготовленный обозревателем Леонидом Бершидским. В нем журналист, помимо моделирования «уничтожения» «Северного потока-2», утверждает, что меньшая масштабам «операция Москвы» может сдвинуть сроки запуска газопровода, чем непременно воспользовались бы США. Автор выразил уверенность, что Россия не намерена ввязываться в войну, так как заинтересована в экономическом сотрудничестве с ЕС.

«Это, конечно, бред сивой кобылы, значит, всё в одну кучу — и якобы какое-то вторжение, и «Северный поток — 2» сюда», — отметил Долгов.

«Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Ну слушайте, то, что мы видим пока, — это то, что НАТО пытается разминаться у границ с Белоруссией, какие-то там звучат угрозы, что НАТО вмешается в ситуацию с беженцами, которая, в общем-то, изначально была создана по вине западных стран», — отметил Долгов.

Сенатор также поддержал недавнюю публикацию МИД РФ дипломатической переписки министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана и подчеркнул, что Москва не готова проводить встречи по урегулированию в Донбассе «для галочки».

Он отметил, что за последние годы были попытки неоднократно обвинить Москву во всем, мобилизовать ресурсы под «антироссийские упражнения» и, вероятно, попытаться обеспечить экономические интересы определенных кругов и стран.

«Я думаю, что это еще одна такая, знаете, попытка убить несколько зайцев, по сути, несуществующих зайцев. Убить методом такой нечистоплотной конкурентной борьбы. Это попытка остановить «Северный поток — 2», запуск «Северного потока — 2», и одновременно порешать такие пиар-задачи на антироссийском направлении», — сказал Долгов.

Сенатор уверен, что такие методы пропаганды обойдут трезвомыслящих людей, но, конечно, «ложь находит и свои жертвы».

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2».

В Германии пояснили, что это связано с необходимостью создания в стране дочерней компании швейцарского оператора «Северного потока — 2» Nordstream AG. Дочерняя фирма должна стать собственником немецкого участка трассы "СП-2" и будет осуществлять его управление.