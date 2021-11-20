ЕС «решительно осуждает» испытания российского противоспутникового оружия, которые состоялись 15 ноября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В РФ же утверждают, что никакой опасности для МКС и других космических объектов это не несет, а Запад лишь нашел очередной повод обвинить Россию, пишет RT 20 ноября

«Европейский союз решительно осуждает проведение Российской Федерацией испытаний кинетического противоспутникового оружия прямого взлёта против своего собственного спутника «Космос-1408», в результате чего он был уничтожен ракетой, и считает это явным актом безответственного поведения в космическом пространстве», — заявил Боррель.

По его словам, в результате испытаний «образовалось большое количество космического мусора, который представляет собой долгосрочную угрозу для космической деятельности, осуществляемой с экипажем и без экипажа», а также безопасности астронавтов и космонавтов на борту МКС.

Россия таким образом, считает Боррель, продемонстрировала, что может уничтожать спутники, а это в свою очередь подрывает стабильность в космическом пространстве. В своем заявлении глава европейской дипломатии призвал все государства, включая РФ, воздержаться от таких испытаний.

Чудо на старте. Сможет ли Украина вылететь с Канадой в космос © pixabay Джеймс Дикинсон заявил, что Россия якобы преднамеренно пренебрегла безопасностью всех стран, участвующих в освоении околоземного пространства. С критикой также выступили глава NASA Билл Нельсон, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Минобороны РФ 16 ноября раскрыло детали испытания.

«15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — сообщили в ведомстве.

В министерстве утверждают, что образовавшиеся после уничтожения космического аппарата обломки не несут угрозы МКС и другим спутникам, они взяты на контроль. Там также напомнили, что подобные испытания в космосе уже проводили США КНР и Индия.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, российская система «ювелирно» поразила цель. Заявления официальных лиц США в Минобороны назвали лицемерными и напомнили, что Москва уже несколько лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе.

«Проект этого договора внесён в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», — заявили в ведомстве.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, США «активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37».

На ситуацию также отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что в 2008 году Вашингтон без предварительных оповещений поразил ракетой SM-3 американский спутник USA-193.

Риторика же Европы в адрес России, отмечают в RT, полностью соответствует внешнеполитическому курсу Белого дома. Коллективный запад, уверены российские политологи, ищет любой способ, чтобы обострить отношения с РФ.