Президент Болгарии Румен Радев второй раз назвал Крым российским. Об этом 19 ноября сообщило издание bTV Новините

Ранее Радев во время дебатов перед выборами президента республики заявил, что Крым является российским полуостровом.

Стратегия невозвращения. Кабмин Украины решил, что ему делать с Крымом © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», — сказал Радев.

Из-за высказывания президента Болгарии МИД Украины уже вызвал на ковер посла Костадина Коджабашева, а также потребовал опровержения заявления о Крыме.