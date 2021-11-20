Ранее Радев во время дебатов перед выборами президента республики заявил, что Крым является российским полуостровом.
Комментируя свое заявление по просьбе журналистов глава государства еще раз повторил, что Крым — это территория России.
«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», — сказал Радев.
Из-за высказывания президента Болгарии МИД Украины уже вызвал на ковер посла Костадина Коджабашева, а также потребовал опровержения заявления о Крыме.