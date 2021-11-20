Ранее Саакашвили согласился перейти из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. По прибытию в госпиталь он пообещал прекратить голодовку.
«Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии», — сказал врач.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.
Экс-президенту грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться.