Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую объявил в начале октября. Об этом 20 ноября сообщило агентство AFP со ссылкой на личного врача политика Николоза Кипшидзе

Ранее Саакашвили согласился перейти из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. По прибытию в госпиталь он пообещал прекратить голодовку.

«Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии», — сказал врач.

«Революция роз» в Грузии окончательно похоронена. Саакашвили проиграл © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Экс-президенту грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться.