Итальянская промышленность больше не может оплачивать счета за геополитические игры вокруг газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила Ассоциация потребителей газа Gas Intensive, в которую входить 141 крупное промышленное предприятие страны, передает информагентство EADaily

«Сроки запуска „Северного потока — 2" отодвигаются, и рынок сразу реагирует на это. Цена вернулась к уровню выше 1 евро за кубометр… Итальянские промышленные компании больше не способны оплачивать счета за геополитические игры», — говорится в сообщении.

«Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Одна из предлагаемых мер — использовать стратегические запасы, размеры которых достигают 4,6 млрд кубометров. Часть из них можно продать на публичных торгах по цене лета текущего года, т.е. вдвое ниже текущих котировок.

По словам депутата бундестага ФРГ Штеффена Котре, «Северный поток-2» может быть запущен не ранее следующего года — возможно, в апреле или мае 2021 года.