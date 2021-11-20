«Сроки запуска „Северного потока — 2" отодвигаются, и рынок сразу реагирует на это. Цена вернулась к уровню выше 1 евро за кубометр… Итальянские промышленные компании больше не способны оплачивать счета за геополитические игры», — говорится в сообщении.
Ассоциация требует, чтобы правительство приняло все возможные меры для сдерживания цены на газ, чтобы избежать критических проблем для промышленности и сохранить ее конкурентоспособность.
Одна из предлагаемых мер — использовать стратегические запасы, размеры которых достигают 4,6 млрд кубометров. Часть из них можно продать на публичных торгах по цене лета текущего года, т.е. вдвое ниже текущих котировок.
По словам депутата бундестага ФРГ Штеффена Котре, «Северный поток-2» может быть запущен не ранее следующего года — возможно, в апреле или мае 2021 года.