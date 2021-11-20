«Балтийский газопровод», соединяющий Норвегию и Польшу, почти достроен. В Варшаве полагают, что он сможет заменить поставки газа из России, однако это неосуществимо, рассказал Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности в интервью изданию Baltnews 18 ноября

Ранее в СМИ сообщалось, что в Балтийском море сварили "золотой стык" на газопроводе Baltic Pipe. Проект осуществляется с целью снизить зависимость Польши от российского газа, заменив российское топливо норвежским.

Симонов пояснил, что объемы норвежской газодобычи ограничены, и новый трубопровод просто перераспределит существующие объемы в Польшу. Отказаться от российского топлива у Варшавы не получится, подчеркнул эксперт.

«У Baltic Pipe новая инфраструктура, а ресурсная база — та же. Это газопровод, который меняет целевые рынки для норвежского газа. Одно дело, газопровод TANAP (проходит от грузинско-турецкой до турецко-греческой границы — прим. Baltnews), который вывел азербайджанский газ на европейский рынок: это был приход нового газа», — рассказал Симонов.

Ранее сообщалось, что Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». По заявлениям германских официальных лиц, процедура является сугубо формальной и требует времени для переоформления участка газопровода под юрисдикцию фирмы, зарегистрированной в Германии.