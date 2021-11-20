Порошенко заявил, что вторжение российских войск, которые якобы уже сосредоточены на границах с Украиной, «крайне возможно». Политик призвал НАТО предоставить Киеву вооружение, в том числе противовоздушное — это, по его мнению, повысит для Москвы цену предполагаемого вторжения на Украину.
Кроме того, Порошенко призвал Канаду помочь убедить союзников по НАТО поставлять Украине оборонное оборудование, включая средства радиоэлектронной борьбы.
Бывший президент Украины также отметил «связь» между миграционным кризисом на польско-белорусской границе, якобы созданным искусственно, и скоплением российских войск на границе с Украиной, «количество которых на прошлой неделе оценивалось в 100 тысяч человек». Так, уверен Порошенко, Россия «тестирует реакцию Запада».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос принятия Украины в состав НАТО не находится на повестке дня альянса.