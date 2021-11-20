Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине, а также призвал Запад предоставить Киеву больше вооружения. Об этом он заявил 20 ноября в ходе Международного форума безопасности в канадском Галифаксе, передает пресс-служба политсилы

Попробовать Россию на зуб. НАТО может гибридно принять Украину © коллаж Украина.Ру

Кроме того, Порошенко призвал Канаду помочь убедить союзников по НАТО поставлять Украине оборонное оборудование, включая средства радиоэлектронной борьбы.

Бывший президент Украины также отметил «связь» между миграционным кризисом на польско-белорусской границе, якобы созданным искусственно, и скоплением российских войск на границе с Украиной, «количество которых на прошлой неделе оценивалось в 100 тысяч человек». Так, уверен Порошенко, Россия «тестирует реакцию Запада».

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос принятия Украины в состав НАТО не находится на повестке дня альянса.