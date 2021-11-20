Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко потребовал немедленно провести объективное расследование срыва операции по задержанию «вагнеровцев» и восстановить уволенных разведчиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте политсилы 20 ноября

Ранее бывший глава Государственного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует «крот», работающий в интересах РФ. Именно он «слил» информацию о спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

«Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского, лично перечеркнувшего тяжелую и крайне опасную работу специалистов-разведчиков. Степень такой ответственности должна установить только ВСК, уполномоченная расследовать срыв спецоперации. К тому же, в такой комиссии представители провластной фракции не должны иметь большинства из-за конфликта интересов… Зеленский должен покаяться за постоянную ложь по поводу "вагнергейта", немедленно предоставить государственную охрану офицерам — участникам спецоперации и добросовестно сотрудничать с ВСК, чтобы дать ей возможность максимально объективно оценить действия президента», — заявил Порошенко.

По его словам, непрофессионализм, безответственность и ложь определяют политику нынешней власти.

Порошенко призвал власти немедленно дать ответ обществу, кто дал команду спецслужбам сорвать спецоперацию и кто «слил» детали спецоперации властям России и Белоруссии.

Bellingcat и «вагнергейт»: западные спецслужбы вывели Зеленского из-под удара © кадр из видео задержания

«Мы требуем от Зеленского прекратить преследование разведчиков, немедленно восстановить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану… Мы также требуем от правоохранительных органов возбудить уголовные дела по факту государственной измены и превышения служебных полномочий», — заключил Порошенко.

В среду, 17 ноября, издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета с целью его посадки в нужной точке.

Журналисты сообщили, что 23 июля 2020 года, когда «бывшие оперативники прибыли в Офис президента (ОП), чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем ОП Андреем Ермаком, где тогда было принято решение отложить операцию.

Позже выехавших в Белоруссию «вагнеровцев» задержали местные спецслужбы, а позже выдали их России.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента