Передовая оперативная база (forward operating base, FOB) построена в промышленном районе города Друскининкай вблизи границ с Белоруссией и Польшей.
В связи с миграционным кризисом с полуночи 10 ноября Литва ввела чрезвычайное положение сроком на 1 месяц. Режим ЧП действует на протяжении литовско-белорусской границы, а также в пунктах регистрации и содержания беженцев в радиусе 200 метров вокруг них.
Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза.
Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.