Вооруженные силы Литвы создали военную базу у границы с Белоруссией для усиления охраны пограничной зоны. Об этом 20 ноября со ссылкой на Вооруженные силы Литвы сообщает DW

Прислушались к Путину: Меркель договорилась с «нелегитимным» Лукашенко по миграционному кризису © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В связи с миграционным кризисом с полуночи 10 ноября Литва ввела чрезвычайное положение сроком на 1 месяц. Режим ЧП действует на протяжении литовско-белорусской границы, а также в пунктах регистрации и содержания беженцев в радиусе 200 метров вокруг них.

Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза.

Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.