В поправке отмечается, что сразу после начала военных действий со стороны РФ президент США Джо Байден должен будет утвердить санкции и визовые ограничения в отношении российских высокопоставленных военных и сотрудников разведки, которые «занимаются планированием или осуществлением вторжения» на территорию Украины.

«Остановить вторжение России!» Кто критикует Байдена за «мягкость» к Москве
«Остановить вторжение России!» Кто критикует Байдена за «мягкость» к Москве
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Также Мендес предложил ввести санкции против российских банков, государственных компаний, предприятий нефтегазовой отрасли, суверенного долга. Под ограничения попадут все компании и физлица, участвующие в планировании и эксплуатации «Северного потока-2»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности» заявления американских представителей о возможном вторжении РФ на Украину.