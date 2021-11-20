Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Мендес предложил предусмотреть в проекте оборонного бюджета страны введение санкций против России в случае вторжения на Украину. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил портал Axios со ссылкой

В поправке отмечается, что сразу после начала военных действий со стороны РФ президент США Джо Байден должен будет утвердить санкции и визовые ограничения в отношении российских высокопоставленных военных и сотрудников разведки, которые «занимаются планированием или осуществлением вторжения» на территорию Украины.

«Остановить вторжение России!» Кто критикует Байдена за «мягкость» к Москве © коллаж Украина.Ру

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности» заявления американских представителей о возможном вторжении РФ на Украину.