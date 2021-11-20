В поправке отмечается, что сразу после начала военных действий со стороны РФ президент США Джо Байден должен будет утвердить санкции и визовые ограничения в отношении российских высокопоставленных военных и сотрудников разведки, которые «занимаются планированием или осуществлением вторжения» на территорию Украины.
Также Мендес предложил ввести санкции против российских банков, государственных компаний, предприятий нефтегазовой отрасли, суверенного долга. Под ограничения попадут все компании и физлица, участвующие в планировании и эксплуатации «Северного потока-2»
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности» заявления американских представителей о возможном вторжении РФ на Украину.