Если Украина нападет на Крым или другие российские территории, то Черноморский флот РФ нейтрализует все военные корабли и береговую военную инфраструктуру противника за срок от 50 минут до 10 часов. Об этом со ссылкой на высокопоставленного источник, капитана первого ранга в отставке на днях сообщил Telegram-канал «ГлавМедиа»

По его словам, так выглядят военные нормативы современных армий.

«Для решения подобной задачи в Крыму развернут «пузырь запрета доступа», а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства — включая ВКС, ВДВ, танковые, специальные и подразделения морской пехоты — которым могут противостоять высоко мотивированные, но все-таки хуже обеспеченные технически, вооружениями и менее обученные войска, в том числе «москитный флот»», — рассказал офицер.

Зеленские приходят и уходят, а Украина остается. Невидимая война России с украинской властью © коллаж Украина.Ру

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.