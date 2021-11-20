По его словам, так выглядят военные нормативы современных армий.
«Для решения подобной задачи в Крыму развернут «пузырь запрета доступа», а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства — включая ВКС, ВДВ, танковые, специальные и подразделения морской пехоты — которым могут противостоять высоко мотивированные, но все-таки хуже обеспеченные технически, вооружениями и менее обученные войска, в том числе «москитный флот»», — рассказал офицер.
Он отметил, что не представляет ситуации, в которой Россия атаковала бы первой, а не действовала реактивно, а также напомнил слова руководства Минобороны времен конфликта в Грузии — «вы просто не представляете, что такое быть в состоянии войны с Россией».
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.