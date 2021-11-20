Запуск газопровода «Северный поток-2» возможен в апреле-мае 2022 года. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре, который был членом комитета по экономике и энергетике немецкого бундестага прошлого созыва, передает РИА Новости 18 ноября

Ранее Федеральное сетевое агентство заявило, что процесс сертификации компании-оператора газопровода останется приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и личных средств дочерней компании не будет завершена.

«Не думаю, что проект можно сейчас остановить, что Федеральное сетевое агентство сможет остановить сертификацию "Северного потока 2", однако Еврокомиссия, скорее всего, также попытается затянуть процесс со своей стороны. Запуск в эксплуатацию "Северного потока 2" ожидаю не ранее следующего года, возможно, в апреле или мае», — заявил Котре.

«Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Еврокомиссия, отметил Котре, ясно дала понять, что выступает против диверсификации поставок газа в Европу и готова приобретать более дорогой американский СПГ.

«Поэтому я не верю, что они настроены благосклонно, процесс сертификации скорее затянется, чем будет сокращён», — считает депутат.

Он добавил, что правительство Меркель «упустило возможность взять проект под свою защиту» и противостоять тем, кто ему противодействует, то есть партии «Зеленых», Еврокомиссии и США.

Котре подчеркнул, что в этой ситуации главный ущерб нанесен европейским потребителям газа, которые полтора года не смогут рассчитывать на нормальную стоимость ресурса.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2».

В Германии пояснили, что это связано с необходимостью создания в стране дочерней компании швейцарского оператора «Северного потока — 2» Nordstream AG. Дочерняя фирма должна стать собственником немецкого участка трассы "СП-2" и будет осуществлять его управление.