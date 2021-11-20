Президент Грузии Самоломе Зурабишвили потребовала обеспечить международные стандарты для пребывающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 17 ноября сообщает газета «Взгляд»

На брифинге она раскритиковала действия Минюста, обнародовавшего кадры с Саакашвили.

Зурабишвили заявила, что для любой страны арест ее бывшего лидера — это «большой вызов», при этом отметила, что «перед законом все равны».

«Революция роз» в Грузии окончательно похоронена. Саакашвили проиграл © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Она добавила, что защита чести, здоровья и безопасности экс-президента являются «лицом государства».

Ранее стало известно, что Саакашвили согласился перейти из тюремной больницы в военный госпиталь и там прекратить голодовку.

Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Экс-президенту грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться.