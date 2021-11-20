На брифинге она раскритиковала действия Минюста, обнародовавшего кадры с Саакашвили.
Зурабишвили заявила, что для любой страны арест ее бывшего лидера — это «большой вызов», при этом отметила, что «перед законом все равны».
По словам главы государства, арест экс-президента был произведен именно на основании верховенства закона. В то же время, отметила она, Саакашвили «не может быть обычным арестантом» — за его содержанием в тюрьме наблюдает вся общественность, в том числе международная, и требует «высоких стандартов»,
Она добавила, что защита чести, здоровья и безопасности экс-президента являются «лицом государства».
Ранее стало известно, что Саакашвили согласился перейти из тюремной больницы в военный госпиталь и там прекратить голодовку.
Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.
Экс-президенту грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться.