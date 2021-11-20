Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поприветствовала слова президента России Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе нужно решить мирным путем, следуя Минским соглашениям.
«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — говорится в сообщении.
В посольстве также поприветствовали то, что вместо русофобских штампов местные эксперты дают взвешенные и разумные подсказки Администрации США.
«Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений», — добавили в дипмиссии.
Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2, несмотря на то, что применение беспилотников у линии разграничения запрещено Минскими соглашениями. Власти ДНР также заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане.