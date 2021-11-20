Россия рассчитывает на то, что США окажут давление на Украину, чтобы та выполнила обязательства в рамках Минских соглашений. Об этом говорится в обращении посольства в Вашингтоне, опубликованном на Facebook 20 ноября

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поприветствовала слова президента России Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе нужно решить мирным путем, следуя Минским соглашениям.

«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Донбасса: проигрывают все © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений», — добавили в дипмиссии.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2, несмотря на то, что применение беспилотников у линии разграничения запрещено Минскими соглашениями. Власти ДНР также заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане.