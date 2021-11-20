Стихийно возникшее подпольное движение жителей Беловежской пущи помогает нелегальным мигрантам вопреки запрету польских властей. Об этом 15 ноября сообщил британский телевизионный канал Sky News

В статье, размещённой на сайте телеканала, говорится, что движение возникло как инициатива «снизу», когда местные жители, собиравшие в лесу хворост или грибы, стали встречать там беженцев, пытавшихся выжить в тяжёлых условиях леса.



За короткое время возникла настоящая подпольная сеть, и она постоянно расширяется, отмечает издание. Некоторые местные жители предоставляют мигрантам возможность переночевать, другие передают им еду, спальные мешки и тёплую одежду.



Миграционный кризис: Лукашенко объяснил, как Польша обманывает Евросоюз © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA



Оливия, координатор движения, формирует группы добровольцев, втайне от властей направляющихся в лес в поисках мигрантов.



Она рассказала корреспонденту, как одна из таких групп обнаружила в лесу мужчину из Ирака с тремя детьми, самому младшему из которых было три года.

«Все они были мокрые, потому что пытались пройти через болото. А самый младший из детей страдал от рвоты и поноса, потому что они пили воду из луж и из болота», — рассказала Оливия.

Волонтёры вымыли детей и обеспечили семью сухой тёплой одеждой и лекарствами. Иракец наотрез отказался обращаться за медицинской помощью из опасений, что польские власти вернут его назад в Белоруссию, отмечается в статье.



Опрошенные корреспондентом участники движения опасаются, что им придётся действовать ещё долго — тысячи людей на белорусской стороне границы ждут возможности перейти на польскую сторону. Польские власти не разрешают врачам-добровольцам оказывать помощь беженцам © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк



Тысячи беженцев, в основном из стран Ближнего Востока, пытаются проникнуть на территорию ЕС через белорусско-польскую границу.



Польские пограничники возвели заграждения из колючей проволоки и не позволяют беженцам переходить на польскую территорию.

Власти объявили прилегающую к границе территорию зоной чрезвычайного положения и не допускают туда представителей гуманитарных организаций.



Правительство Белоруссии и правозащитники разных стран обвиняют польские власти в жестоком обращении с беженцами и нарушении международного гуманитарного права.