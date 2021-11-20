Лидер парти «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала виновных в энергетическом кризисе на Украине. Об этом он заявила в эфире телеканала «Украина 24» 19 ноября

В шаге от пропасти. Что действительно происходит в энергетике Украины

«Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы. Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет —10 градусов и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы. И поэтому я хочу сказать, что энергетический кризис создан», — сказала Тимошенко.

Она отметила, что на Украине в принципе не может быть энергетического кризиса, так как она сильно отличается от других стран Европы, в частности тем, что добывает свой газ и имеет природные газохранилища на 38 млрд кубических метров.

«Это на год хватает нам газа… Энергетический кризис в Украине, потому что не закачали газ…Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад», — добавила Тимошенко.

На Украине в октябре начались проблемы с отоплением. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.